Стали известны условия пребывания Прилучного в больнице

https://static.news.ru/photo/7fffc0fe-3206-11eb-9653-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Госпитализированному и прооперированному актёру Павлу Прилучному, ранее получившему травмы лица в драке, в больнице создали комфортные условия. Каждый день его навещают.

Проведать актёра регулярно приезжает звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, она приносит знаменитому пациенту всё необходимое и даже заказывает еду с доставкой в больницу в дорогих ресторанах, сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Платная палата обходится пострадавшему в 15 тысяч рублей за сутки. По информации канала, в больничном коридоре дежурят телохранители актёра.

Хирург считает, что артисту повезло: травмы такого характера, как у Прилучного, могут повлечь за собой даже летальный исход.

Может быть, какой-нибудь крепкий оппонент попался, поэтому такая травма. После такого рубец может остаться. Для мужчин немного проще, можно отпустить бороду, скрыть часть шрамов. Если это простая травма с переломом костей, то рубцов может и не быть, — отметил врач.

23 ноября Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица. Актёра поместили в палату отделения травматологии. Когда он обратился в больницу, он был трезв. 24 ноября калининградская полиция пришла к владельцу клуба «Завод» Владимиру Семёнову после анонимного заявления о драке между ним и актёром Павлом Прилучным.

Как писал NEWS.ru, Прилучный после полученных травм не сможет разговаривать ещё месяц. При этом на 9 декабря запланирован показ спектакля «Косметика врага» в Театриуме на Серпуховке, в котором артист исполняет одну из ролей.