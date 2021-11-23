Соведущий «Русского ниндзя» рассказал о работе с Моргенштерном и Галич

Соведущий спортивного телешоу «Русский ниндзя», регбист ЦСКА Василий Артемьев быстро нашёл общий язык с другими ведущими — Идой Галич и Алишером Моргенштерном, об этом он рассказал изданию «Слово и Дело». По словам Артемьева, они разделили обязанности, сохраняя общую задачу — интересно сообщать о происходящем.

У каждого из нас была своя роль, своё амплуа. Мне, как человеку из мира спорта, в большей степени нужно было комментировать спортивные элементы шоу, которые являются неотъемлемой частью «Русского ниндзя»: технику прохождения трассы, особенности испытаний. Это была больше моя зона ответственности. В общем и целом нашей задачей было максимально живо, интересно освещать происходящее. Алишер Моргенштерн и Ида Галич — прекрасные шоумен и шоувумен, для меня было большой честью работать с ними, — сказал Артемьев.

Он добавил, что прохождение трасс в «Русском ниндзя» несёт некую опасность, несмотря на предусмотренные мягкие поверхности. Но самые серьёзные травмы из случившихся — оцарапанные голень или локоть.

Ведущий сравнил шоу с корейским сериалом «Игра в кальмара», который он посмотрел «на одном дыхании».

Сериал посмотрел, думаю, что он своего рода культовый для Кореи. Он должен быть мегаактуальным, так как поднимает ряд важных социальных и культурных проблем: разница между бедными и богатыми, между социальными слоями общества. Сериал рассказывает о том, на что способен человек перед лицом безнадёжности, — описал впечатления Артемьев.

«Русский ниндзя» — это российская версия проекта Ninja Warrior. Для него были отобраны 200 человек из восьми тысяч желающих.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк решил оплатить операцию дочери одного из участников шоу «Русский ниндзя» Алексея Цветкова. Он рассказал, что в случае выигрыша потратит призовые деньги на лечение ребёнка, но пройти дистанцию и заработать ему не удалось.