Соседи Мэрилина Мэнсона вызвали полицию из-за криков в его доме

https://static.news.ru/photo/0d2c95ca-6767-11eb-9a07-96000091f725_660.jpg Фото: marilynmanson / Instagram

Полиция Лос-Анджелеса в четверг несколько раз навестила дом рок-исполнителя Мэрилина Мэнсона. Её якобы вызвал друг певца, который не мог с ним связаться. Он опасался, что с Мэнсоном могло что-то случиться после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах и насилии, а компании начали разрывать с ним контракты.

Когда офицеры прибыли на место, они долго звонили в дверь и обошли территорию вокруг, но никого не нашли. В доме было тихо. Как пишет Daily Mail, полицейские были вынуждены вернуться и вызвать вертолёт для осмотра территории с воздуха.

Сначала СМИ писали, что полицию вызвал друг Мэрилина, но позднее источники The Sun сообщили, что офицеров вызвали из-за жалобе соседей на то, что из дома Мэнсона слышны крики. Какие-то люди обсуждали что-то на повышенных тонах.

LAPD cops swarm Marilyn Manson's LA home 'concerned for his safety' after 11 women accused him of abuse https://t.co/JkROXjcaCv — Daily Mail Online (@MailOnline) February 4, 2021

В итоге полиция связалась с представителями певца, которые сообщили, что он был дома, просто не хотел открывать дверь. У него всё в порядке.

Никаких доказательств каких-либо проблем не было, — сообщили полицейские.

За последние несколько дней почти дюжина женщин выступили с обвинениями против музыканта. Они заявили, что он домогался их.

Звукозаписывающая компания из США Loma Vista Recording расторгла контракт с певцом Мэрилином Мэнсоном, писал ранее NEWS.ru. Причиной стало обвинение музыканта в издевательствах. В своём Instagram певец написал, что все интимные отношения в его жизни были по согласию.