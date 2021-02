Соседи Мэрилина Мэнсона вызвали полицию из-за криков в его доме

Когда офицеры прибыли на место, они долго звонили в дверь и обошли территорию вокруг, но никого не нашли. В доме было тихо. Как пишет Daily Mail, полицейские были вынуждены вернуться и вызвать вертолёт для осмотра территории с воздуха.

Сначала СМИ писали, что полицию вызвал друг Мэрилина, но позднее источники The Sun сообщили, что офицеров вызвали из-за жалобе соседей на то, что из дома Мэнсона слышны крики. Какие-то люди обсуждали что-то на повышенных тонах.