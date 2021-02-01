Мэрилин Мэнсон отреагировал на обвинения в насилии

Бывшая девушка рок-музыканта Мэрилина Мэнсона Эвана Рэйчел Вуд заявила, что певец применял к ней насилие. Мэнсон на это ответил, что её слова — это «ужасное искажение реальности».
В своём Instagram певец написал, что все интимные отношения в его жизни были по согласию.
Мои интимные отношения всегда были по согласию с близкими по духу партнёрами. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда, — подчеркнул исполнитель.
Из-за обвинений Вуд у Мэнсона, ожидаемо, начались проблемы с рекламными контрактами, писал NEWS.ru. Звукозаписывающая компания из США Loma Vista Recording расторгла с ним договор. Продвижение его нового альбома прекращается после того, как несколько женщин обвинили его в издевательствах по отношению к ним.
С сайта компании удалили все упоминания о Мэнсоне. Музыкант сотрудничал с лейблом с 2015 года, выпустил там три альбома.