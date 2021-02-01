Мэрилин Мэнсон отреагировал на обвинения в насилии

https://static.news.ru/photo/1411c128-6521-11eb-8f90-96000091f725_660.jpg Фото: marilynmanson / Instagram

Бывшая девушка рок-музыканта Мэрилина Мэнсона Эвана Рэйчел Вуд заявила, что певец применял к ней насилие. Мэнсон на это ответил, что её слова — это «ужасное искажение реальности».

В своём Instagram певец написал, что все интимные отношения в его жизни были по согласию.

Мои интимные отношения всегда были по согласию с близкими по духу партнёрами. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда, — подчеркнул исполнитель.

Из-за обвинений Вуд у Мэнсона, ожидаемо, начались проблемы с рекламными контрактами, писал NEWS.ru. Звукозаписывающая компания из США Loma Vista Recording расторгла с ним договор. Продвижение его нового альбома прекращается после того, как несколько женщин обвинили его в издевательствах по отношению к ним.

С сайта компании удалили все упоминания о Мэнсоне. Музыкант сотрудничал с лейблом с 2015 года, выпустил там три альбома.