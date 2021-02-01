Лейбл расторг контракт с Мэнсоном из-за обвинений в изнасиловании

Звукозаписывающая компания из США Loma Vista Recording расторгла контракт с певцом Мэрилином Мэнсоном. Причиной стало обвинение музыканта в издевательствах.
По информации издания Hollywood Reporter, которое
На фоне этих тревожных событий мы также приняли решение не работать с Мэрилином Мэнсоном над его будущими проектами, - говорится в заявлении.
А сайта компании после этого были удалены все упоминания о Мэнсоне. Музыкант сотрудничал с лейблом с 2015 года, выпустил там три альбома.
Ранее актриса Эван Рэйчел Вуд, состоявшей в отношениях с Мэнсоном на протяжении 4 лет, поступило заявление о том, что музыкант якобы издевался над ней. По словам женщины, она более не может жить в состоянии страха возмедия и шантажа. Об этом писал NEWS.ru.
Вслед за Вуд обвинения против Мэнсона выдвинули ещё четыре девушки.
В 2018 году против Мэнсона было принято решение не выдвигать обвинение в изнасиловании. Так полиция Лос-Анджелеса решила в связис сороками давности преступления - октябрь 2011 года. Кроме того, потерпевшая сторона отказалась от намерения засудить музыканта.