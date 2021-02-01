Лейбл расторг контракт с Мэнсоном из-за обвинений в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/b7479da6-64e8-11eb-9795-96000091f725_660.jpg Фото: Hubert Boesl/dpa

Звукозаписывающая компания из США Loma Vista Recording расторгла контракт с певцом Мэрилином Мэнсоном. Причиной стало обвинение музыканта в издевательствах.

По информации издания Hollywood Reporter, которое приводит заявление музыкального лейбла, продвижение нового альбома Мэнсона прекращается после того, как несколько женщин обвинили его в издевательствах по отношеню к ним.

На фоне этих тревожных событий мы также приняли решение не работать с Мэрилином Мэнсоном над его будущими проектами, - говорится в заявлении.

А сайта компании после этого были удалены все упоминания о Мэнсоне. Музыкант сотрудничал с лейблом с 2015 года, выпустил там три альбома.

Ранее актриса Эван Рэйчел Вуд, состоявшей в отношениях с Мэнсоном на протяжении 4 лет, поступило заявление о том, что музыкант якобы издевался над ней. По словам женщины, она более не может жить в состоянии страха возмедия и шантажа. Об этом писал NEWS.ru.

Вслед за Вуд обвинения против Мэнсона выдвинули ещё четыре девушки.

В 2018 году против Мэнсона было принято решение не выдвигать обвинение в изнасиловании. Так полиция Лос-Анджелеса решила в связис сороками давности преступления - октябрь 2011 года. Кроме того, потерпевшая сторона отказалась от намерения засудить музыканта.