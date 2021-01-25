Сосед рассказал, как нашёл тело комика Шаляпина

https://static.news.ru/photo/4854d002-5f03-11eb-9819-fa163e074e61_660.jpg Александр Шаляпин Фото: shalyap_in/instagram.com

Сосед умершего комика Александра Шаляпина рассказал, как обнаружил тело артиста.

По его словам, около 01:00–02:00 он проснулся от громкого женского крика. Кода мужчина вышел в подъезд, он увидел супругу скончавшегося с неизвестным мужчиной. Они отказались от помощи и не стали объяснять причину шума.

Я предложил помощь. «Нет-нет» — и я услышал, что они по телефону уже вызывают полицию. Всё, они спустились вниз, на этом я вернулся в свою квартиру. <...> Я даже не в курсе был, что случилось. Думал, ну, бывает — может, поругались, — отметил он.

Сосед сообщил, что запомнил Шаляпина как человека, который любил выпить. Его тягу к алкоголю многие списывали на богемный образ жизни, который свойственен многим артистам.

Да, это бывало, конечно. Я его редко видел, но в целом, когда видел, по большей части в нетрезвом состоянии. <...> Это же актёры — когда у них всё хорошо, есть съёмки, то это одно настроение. Творческие люди, переживают, когда не приглашают сниматься. Может, и с коронавирусом связано, — рассказал мужчина.

Он добавил, что предыдущие жильцы также видели Шаляпина переживающим и в нетрезвом состоянии, передаёт 5-tv.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее коллега Шаляпина Карен Арутюнов заявил, что погибший страдал от алкогольной зависимости. Он допустил, что именно она могла привести к трагическому исходу.

В понедельник, 25 января, стало известно, что тело Шаляпина было обнаружено в доме на Хорошёвском шоссе его женой. Причина его смерти пока не названа, на месте происшествия работают сотрудники полиции. По данным ряда источников, прорабатывается версия суицида.