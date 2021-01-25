Коллега погибшего комика Шаляпина рассказал о его алкогольной зависимости

https://static.news.ru/photo/4ade9718-5eea-11eb-8e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: shalyap_in/Instagram.com

Погибший актёр, комик-стендапер Александр Шаляпин страдал от алкогольной зависимости. Об этом рассказал его коллега Карен Арутюнов, допустив, что именно она могла привести к трагическому исходу.

По словам Арутюнова, он не готов давать подробные комментарии в связи с новостью о смерти Шаляпина. Он пояснил, что не общался с покойным больше полугода, так как Шаляпин находился всё это время на лечении.

Понятно, у него была алкогольная зависимость. Уехал на лечение, контакта с ним не было, всё через жену. С женой тоже не поддерживаю связь, — приводит слова Арутюнова Пятый канал.

Как писал NEWS.ru, в понедельник, 25 января, стало известно, что тело Шаляпина было обнаружено в доме на Хорошёвском шоссе его женой. Причина его смерти пока не названа, на месте происшествия работают сотрудники полиции. По данным ряда источников, прорабатывается версия суицида.

Александр Шаляпин известен по выступлениям в Stand Up Show — проекте Comedy Club на телеканале ТНТ. Помимо этого, на его счету множество ролей в фильмах и сериалах, в том числе он снимался в картинах «Бумер-2», «Любовь как любовь», «Глухарь-2» и других.