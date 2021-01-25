В Москве погиб комик Александр Шаляпин

https://static.news.ru/photo/09a96e50-5ede-11eb-bd6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: shalyap_in/Instagram.com

В Москве погиб известный комик, стендапер Александр Шаляпин. Артисту был 41 год.

Как сообщает РЕН ТВ, тело Шаляпина было обнаружено в доме на Хорошёвском шоссе его женой. Причина его смерти пока неизвестна, на месте происшествия работают сотрудники полиции. По данным источника, прорабатывается версия суицида. Как утверждает Telegram-канал «112», артист покончил с собой.

Александр Шаляпин известен по выступлениям в Stand Up Show — проекте Comedy Club на телеканале ТНТ. Помимо этого, на его счету множество ролей в фильмах и сериалах, в том числе он снимался в картинах «Бумер-2», «Любовь как любовь», «Глухарь-2» и других.

Также он входил в труппу Театра.doc, его можно было увидеть на сцене в спектакле «Актёры». Был Шаляпин и телеведущим — он работал на телеканалах A-one и 2×2.

Ранее NEWS.ru писал, что знаменитый американский сценарист, номинант на премии «Оскар» и «Эмми» Уолтер Бернстайн скончался в возрасте 101 года. Об этом рассказала его вдова Глория Лумис.

Бернстайн завоевал популярность в 1950 году. Тогда его включили в чёрный список Голливуда за поддержку коммунизма. Долгое время сценаристу приходилось подписывать свои сценарии другими именами.

В 1976 году вышел фильм Мартина Ритта «Подставное лицо», снятый по автобиографическому сценарию Бернстайна. Кинолента удостоилась номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Также сценарий американца к телефильму «Дети мисс Эверс» был номинирован на премию «Эмми».