Скончался известный сценарист

https://static.news.ru/photo/24fbc01e-5e4c-11eb-b97a-fa163e074e61_660.jpg Уолтер Бернстайн Фото: Wikimedia

Знаменитый американский сценарист, номинант на премии «Оскар» и «Эмми» Уолтер Бернстайн скончался в возрасте 101 года. Об этом рассказала его вдова Глория Лумис.

Женщина поведала, что причиной смерти стала пневмония. Её слова приводит CNN.

Бернстайн завоевал свою популярность в 1950 году. Тогда его включили в чёрный список Голливуда за поддержку коммунизма. Долгое время сценаристу приходилось подписывать свои сценарии другими именами.

В 1976 году вышел фильм Мартина Ритта «Подставное лицо», снятый по автобиографическому сценарию Бернстайна. Кинолента удостоилась номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Также сценарий американца к телефильму «Дети мисс Эверс» был номинирован на премию «Эмми».

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Челябинского трубопрокатного завода Александр Фёдоров умер в возрасте 68 лет. Об этом заявили в пресс-службе правительства области.

В правительстве области выразили соболезнования родным и близким промышленника. О причинах его смерти не сообщается.

Александр Фёдоров всю свою трудовую жизнь связал с Челябинским трубопрокатным заводом. Он устроился туда сразу после студенческой скамьи. В последние годы Фёдоров возглавлял совет директоров группы ЧТПЗ. Его организаторские способности позволили предприятию стать одним из флагманов отечественной промышленности.