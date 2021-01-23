Умер руководитель Челябинского трубопрокатного завода Фёдоров

https://static.news.ru/photo/b06d848e-5e2e-11eb-9a50-fa163e074e61_660.jpg Александр Фёдоров Фото: chelpipe.ru

Руководитель Челябинского трубопрокатного завода Александр Фёдоров умер в возрасте 68 лет. Об этом заявили в пресс-службе правительства области.

Губернатор и правительство Челябинской области с прискорбием извещают, что на 69-м году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, многолетний руководитель Челябинского трубопрокатного завода, почётный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Анатольевич Фёдоров, — говорится в сообщении.

В правительстве области выразили соболезнования родным и близким промышленника. О причинах его смерти не сообщается.

Александр Фёдоров всю свою трудовую жизнь связал с Челябинским трубопрокатным заводом. Он устроился туда сразу после студенческой скамьи. В последние годы Фёдоров возглавлял совет директоров группы ЧТПЗ. Его организаторские способности позволили предприятию стать одним из флагманов отечественной промышленности.

Уход Фёдорова — огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны, — отметили в пресс-службе.

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