Соколовский рассказал, как пережил обстрел в израильском Ашкелоне

https://static.news.ru/photo/963923e2-b271-11eb-af18-96000091f725_660.jpg Влад Соколовский Фото: vs20/instagram.com

Российский певец Влад Соколовский оказался в израильском городе Ашкелон во время обстрела территории еврейского государства со стороны сектора Газа. По его словам, населённый пункт «очень жёстко обстреляли». Сейчас певец отдыхает на юго-западе страны, где живут его родственники, об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам исполнителя, за двое суток по городу выпустили свыше 80 ракет. Большинство из них сбили системы ПВО, но несколько снарядов попали в жилые дома, информации о пострадавших нет. Артист добавил, что он хотел увести семью в бункер под домом, но убежище оказалось закрыто. Тогда Влад нашёл старшего по дому и открыл помещение. Кроме того, у Соколовского не получилось покинуть Израиль по не зависящим от него причинам. В соцсети музыкант сообщил, что купил билеты на 13 мая с пересадками и скоро будет в Москве.