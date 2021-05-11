Соколовский рассказал, как пережил обстрел в израильском Ашкелоне

Российский певец Влад Соколовский оказался в израильском городе Ашкелон во время обстрела территории еврейского государства со стороны сектора Газа. По его словам, населённый пункт «очень жёстко обстреляли». Сейчас певец отдыхает на юго-западе страны, где живут его родственники, об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
По словам исполнителя, за двое суток по городу выпустили свыше 80 ракет. Большинство из них сбили системы ПВО, но несколько снарядов попали в жилые дома, информации о пострадавших нет. Артист добавил, что он хотел увести семью в бункер под домом, но убежище оказалось закрыто. Тогда Влад нашёл старшего по дому и открыл помещение. Кроме того, у Соколовского не получилось покинуть Израиль по не зависящим от него причинам. В соцсети музыкант сообщил, что купил билеты на 13 мая с пересадками и скоро будет в Москве.