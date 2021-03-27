Собчак высмеяли за перебор с фотошопом на новом снимке

https://static.news.ru/photo/1bf5ae82-8f82-11eb-a4fd-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак удивила и насмешила поклонников новым снимком на фоне ГУМа. Ведущая так перестаралась с фоторедактором, что её даже не сразу узнали.

Собчак на новом фото стоит на фоне магазина в кожаной чёрной куртке и клетчатой юбке. Она улыбается и смотрит в камеру.

Вечерний ГУМ прекрасен, — подписала фото ведущая.

Снимок вызвал бурное обсуждение у пользователей. Подписчики светской львицы пришли к выводу, что она решила омолодиться при помощи фотофильтров. Но так с этим переборщила, что перестала быть похожей на себя.

«Собчак, ты ли это?», «Не узнала Ксению с таким диким фотошопом. Ксения, вас взломали?», «Ну и фотошоп. Ксения, зачем? Сами же смеялись над другими, кто так фотошопит», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram вновь попыталась оправдаться за интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым, а также развенчала главные мифы вокруг её фильма.