Собчак высмеяли за перебор с фотошопом на новом снимке

Ксения Собчак удивила и насмешила поклонников новым снимком на фоне ГУМа. Ведущая так перестаралась с фоторедактором, что её даже не сразу узнали.
Собчак на новом фото стоит на фоне магазина в кожаной чёрной куртке и клетчатой юбке. Она улыбается и смотрит в камеру.
Вечерний ГУМ прекрасен, — подписала фото ведущая.
Снимок вызвал бурное обсуждение у пользователей. Подписчики светской львицы пришли к выводу, что она решила омолодиться при помощи фотофильтров. Но так с этим переборщила, что перестала быть похожей на себя.
«Собчак, ты ли это?», «Не узнала Ксению с таким диким фотошопом. Ксения, вас взломали?», «Ну и фотошоп. Ксения, зачем? Сами же смеялись над другими, кто так фотошопит», написали в комментариях пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram вновь попыталась оправдаться за интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым, а также развенчала главные мифы вокруг её фильма.