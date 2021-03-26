Ксении Собчак вновь пришлось оправдываться за интервью с маньяком

https://static.news.ru/photo/054343be-8ed5-11eb-992a-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram вновь попыталась оправдаться за интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым, а также развенчала главные мифы вокруг её фильма.

Она объяснила, что её чувства и эмоции не должны были мешать работе. Для неё самое главное — это разговорить героя, не дать ему закрыться. К сожалению, по её словам, для этого иногда надо использовать «удобные» ему слова.

Чувства и эмоции интервьюера неважны, они не должны мешать работе. А любые эмоциональные оценки «да вы чудовище», «ненавижу вас, тварь» — нерелевантны. Я прихожу на интервью не чтобы заявить свою нравственную позицию, а чтобы раскрыть героя, — написала она.

Собчак рассказала, что жертва знала, что в фильме будет интервью с маньяком, был составлен юридический договор о согласии на съёмку. Журналистка также заявила, что не платила маньяку за участие. При этом она подчеркнула, что если ему платили другие журналисты, — это их личный выбор, за который она никого не осуждает.

По словам Собчак, информация о том, что СК начал проверку после заявления Мохова заняться одной из жертв, является одним из важнейших промежуточных итогов.

Если после просмотра у вас возник в голове вопрос: «Как может быть, что такое чудовище теперь на свободе?», значит, наш фильм добился своей цели, — добавила телеведущая.

Ранее Ксения Собчак уже оправдывалась за беседу с маньяком. Ещё до выхода фильма она заявила, что наперёд знает, что будет много дизлайков и возмущённых комментариев. По её словам, завистникам и врагам лишь бы найти повод покритиковать её и неважно за что. Она заявила, что решение взять интервью у маньяка было осознанным, писал NEWS.ru.

Как сообщалось, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.