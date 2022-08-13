Собчак поселилась во дворце Наполеона за 330 тысяч рублей в сутки

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Pres

Ксения Собчак

Ксения Собчак будучи в отпуске в Европе вместе с сыном поселилась во дворце Наполеона в Биарицце во Франции. Это самый фешенебельный отель города — Hotel du Palais Biarritz, пишет KP.RU. Видео из номера телеведущая опубликовала в Telegram.

Телеведущая выбрала один из самых роскошных номеров отеля — королевский люкс Royal. Номер стоит €5100 в сутки — более 330 тысяч рублей. Номер состоит из нескольких комнат, он обставлен антикварной мебелью, его площадь — 100 кв.м., он отличается видом на океан и живописной террасой.

Сам отель — это старинный замок, переоборудованный под пятизвёздочную гостиницу, расположенный прямо на пляже. Это бывший дворец, подаренный императором Наполеоном III своей супруге Евгении, которая полюбила Биарицц. Резиденция на берегу океана так и называлась — «Вилла Евгения». Она была продана в 1839 году.

Отель больше похож на огромный музей. В 60-х годах, когда в нём оборудовали открытый плавательный бассейн, презентовать его прилетел из США Фрэнк Синатра. В 2019 году встречу в этом отеле проводили представители стран G7, на которой были президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее основатель общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов заявил, что документы, которые его организация собирает в качестве доказательств получения иностранного финансирования журналисткой Ксенией Собчак, будут направлены в Минюст в течение двух недель. По его словам, материалы требуют нотариального заверения.