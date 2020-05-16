Собчак назвала самые ужасные города России

Самими ужасными городами, с точки зрения телеведущей, оказались Барнаул, Волгоград и Касимов.

Из самых ужасных городов Барнаул вошёл бы в мою тройку. Наверное, не всем понравится то, что я скажу, но для меня была тяжёлая энергетика, даже очень, в Волгограде <...> и в Касимове. Меня поражает, что ты отъезжаешь от Москвы на 100–200 километров <..> и попадаешь в другой мир, — сообщил а Ксения Собчак в прямом эфире в социальной сети Instagram.