Собчак назвала самые ужасные города России

https://static.news.ru/photo/8daed4aa-973e-11ea-9a4c-fa163e074e61_660.jpgКсения СобчакФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, какие города России любит больше всего, а какие считает ужасными.
Самими ужасными городами, с точки зрения телеведущей, оказались Барнаул, Волгоград и Касимов.
Из самых ужасных городов Барнаул вошёл бы в мою тройку. Наверное, не всем понравится то, что я скажу, но для меня была тяжёлая энергетика, даже очень, в Волгограде <...> и в Касимове. Меня поражает, что ты отъезжаешь от Москвы на 100–200 километров <..> и попадаешь в другой мир, — сообщила Ксения Собчак в прямом эфире в социальной сети Instagram.
Самыми красивыми городами светская львица назвала: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Калининград.
Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак поделилась видео, на котором её супруг Константин Богомолов изображал жука-короеда. Однако подписчики не оценили видео.