СМИ: суд арестовал дорогие автомобили Аланы Мамаевой

Суд Ростова-на-Дону арестовал по иску футболиста Павла Мамаева дорогие автомобили его экс-супруги Аланы, передаёт Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Вадима Лялина. Юрист отметил, что спортсмен требует от инстанции не делить имущество пополам, так как девушка не работает.

Власти поддержали полузащитника и арестовали две машины — Range Rover Evoque long и Bentley Continental. Теперь Мамаева не сможет их продать или подарить. Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле после восьми лет брака. У них есть общая дочь Алиса, также пара вместе воспитывала сына Аланы от первого брака.

Изначально пара хотела разойтись мирно, но потом Мамаева уличила экс-супруга в нескольких изменах и пожаловалась на маленькие, по её словам, алименты: спортсмен выделял на ребёнка 12 тысяч рублей, а позже 30 тысяч рублей в месяц. Накануне Мамаева обвинила игрока в попытках отнять дочь. По её словам, 32-летний хавбек вводит суд в заблуждение своими заявлениями о совместном имуществе в Ростовской области. Игрок обратился в органы с двумя исками.

Ранее стало известно, что Алана возобновила отношения со своим первым супругом, борцом Александром Липовым, который является отцом её старшего ребёнка.