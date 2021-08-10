Бывшая жена Мамаева обвинила футболиста в попытках отобрать дочь

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, обвинила игрока в попытках отнять дочь. Об этом она заявила в сторис на своей странице в Instagram.

По её словам, 32-летний хавбек вводит суд в заблуждение своими заявлениями о совместном имуществе в Ростовской области. Игрок обратился в органы с двумя исками.

Я и дочка прописаны и постоянно проживаем в Москве! Сам он прописан (зарегистрирован) в Московской области! Подал туда же второй иск, пытаясь отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты, — сообщила Алана.

Девушка подчеркнула, что таким образом он пытается обмануть суд тем, что совместный ребёнок проживает с ним в Ростове. Полузащитник подал иск на раздел имущества и на взыскание с Аланы алиментов.

В апреле этого года Павел и Алана Мамаевы официально расторгли брак, просуществовавший восемь лет и подаривший экс-супругам дочь Алису. Изначально пара хотела разойтись мирно, но потом Мамаева уличила экс-супруга в нескольких изменах и пожаловалась на маленькие, по её словам, алименты: спортсмен выделял на ребёнка 12 тысяч рублей, а позже 30 тысяч рублей в месяц.