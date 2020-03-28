https://static.news.ru/photo/e4203d12-9d19-11e9-8d86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

У ресторанов, принадлежащих Ольге Бузовой и закрытых из-за нерентабельности, налоговая служба заблокировала счета.

Об этом сообщает Mash. По данным издания, у певицы в настоящее время осталась только одна точка общепита, расположенная в Петербурге, теперь ей также грозит закрытие.

Причиной такого решения, по некоторым данным, могли стать многочисленные нарушения. В 2019 году проверка выявила отсутствие документации на алкогольную продукцию. Тогда был выписан штраф в размере 100 тысяч рублей, с тех пор ситуация не изменилась.

Ольга Бузова информацию пока не прокомментировала. Известно, что в своё время в один из ресторанов она вложила более 10 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Бузова отказалась покупать чёрную икру из-за подписчиков. Во время перелёта в Ташкент певица посетила бизнес-зону аэропорта, где ей предложили попробовать чёрную астраханскую икру. Звезде дали маленькую ложечку. Она заметила, что ей этого не хватит. Тогда представитель компании, производящей деликатес, предложил ей приобрести банку икры за 7700 рублей. Девушка отказалась, отметив, что поклонники таких цен не поймут.