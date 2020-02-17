https://static.news.ru/photo/9e0a156c-517f-11ea-ac58-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась в Ташкент с концертом. Перед вылетом она посетила бизнес-зону аэропорта, где ей предложили попробовать чёрную астраханскую икру.

Звезде дали маленькую ложечку. Бузова, смеясь, заметила, что ей этого не хватит. Тогда представитель компании, производящей деликатес, предложил ей приобрести банку икры за 7700 рублей.

Ах, простите, мои подписчики таких цен не поймут, — поразилась светская львица.

Она опубликовала видео с икрой в сторис Instagram.

Как писал NEWS.ru, Ольга Бузова проговорилась, что именно она оплачивает отдых за границей с возлюбленным Давидом Манукяном. Парочка отдыхала в Куршевеле, а теперь проводит время в Таиланде.