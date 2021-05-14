Слепаков обматерил «доброжелателей» из-за Путина

Российский комик Семён Слепаков, известный своими юмористическими песнями и стихами, опубликовал манифест недоброжелателям, которые донимают его в директе обвинениями в поддержке российского президента Владимира Путина. Он ответил им в свойственной манере — матерным стихотворением — в Instagram.
Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца с**т мне в директ, всем, кто считает, что я — клеврет Путина и Кремля, — сказано в стихотворении.
Общий смысл его сводится к тому, что хейтерам следовало бы меньше распространять о нём «лживые пакости» и вообще меньше болтать лишнего, бездоказательно обвиняя кого бы то ни было.
slepakovsemyon /instagram
В Сети похвалили актёра за откровенность. Поклонники комика отметили, что Семён один из немногих, кто зарабатывает свои деньги честным трудом и не боится напрямую обращаться к чиновникам, если они не правы.
Ранее юморист опубликовал в своём Istagram стихотворение, в котором сообщил о разводе. Слепаков подчеркнул, что не планирует утомлять подписчиков подробностями произошедшего, но уточнил, что развод состоялся прошлой осенью.