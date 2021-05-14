Слепаков обматерил «доброжелателей» из-за Путина

https://static.news.ru/photo/4bddd8fc-b4f5-11eb-93e5-96000091f725_660.jpg Фото: slepakovsemyon /instagram

Российский комик Семён Слепаков, известный своими юмористическими песнями и стихами, опубликовал манифест недоброжелателям, которые донимают его в директе обвинениями в поддержке российского президента Владимира Путина. Он ответил им в свойственной манере — матерным стихотворением — в Instagram.

Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца с**т мне в директ, всем, кто считает, что я — клеврет Путина и Кремля, — сказано в стихотворении.

Общий смысл его сводится к тому, что хейтерам следовало бы меньше распространять о нём «лживые пакости» и вообще меньше болтать лишнего, бездоказательно обвиняя кого бы то ни было.

slepakovsemyon /instagram

В Сети похвалили актёра за откровенность. Поклонники комика отметили, что Семён один из немногих, кто зарабатывает свои деньги честным трудом и не боится напрямую обращаться к чиновникам, если они не правы.

Ранее юморист опубликовал в своём Istagram стихотворение, в котором сообщил о разводе. Слепаков подчеркнул, что не планирует утомлять подписчиков подробностями произошедшего, но уточнил, что развод состоялся прошлой осенью.