Накануне во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности.
Сама Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности и разрушении семьи. Об этом она заявила со сцены в Ставрополе, куда приезжала с концертом. По словам артистки, телевизионщики сделали шоу из её отношений с дочерью и окончательно рассорили двух близких людей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Успенская стала новой героиней на шоу «Док-ток», которое ведёт Ксения Собчак. Эта передача была посвящена конфликту, который произошёл между певицей и её дочерью Татьяной Плаксиной.