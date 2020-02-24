https://static.news.ru/photo/8b9972a0-5707-11ea-8173-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российский певец Михаил Шуфутинский поздравил исполнительницу Любовь Успенскую с днём рождения. Ей исполнилось 66 лет.

Дай бог тебе сил, терпения и душевного равновесия. Мы, твои друзья, всегда с тобой и за тебя, — написал шансонье на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Накануне во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности.

Сама Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности и разрушении семьи. Об этом она заявила со сцены в Ставрополе, куда приезжала с концертом. По словам артистки, телевизионщики сделали шоу из её отношений с дочерью и окончательно рассорили двух близких людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Успенская стала новой героиней на шоу «Док-ток», которое ведёт Ксения Собчак. Эта передача была посвящена конфликту, который произошёл между певицей и её дочерью Татьяной Плаксиной.