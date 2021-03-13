Шоумен Пчела рассказал, как Пугачёва попала на день рождения к Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/eef5286c-8492-11eb-9517-96000091f725_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: agentgirl/instagram.com

Блогер Настя Ивлеева с размахом отметила своё 30-летие. Среди гостей, посетивших праздник, оказалась сама Алла Пугачёва.

По мнению шоумена Сергея Пчелы, Примадонна, которая в период пандемии практически отказалась от светской жизни, пришла на мероприятие вместе со своим супругом Максимом Галкиным.

В данной ситуации, скорее всего, договаривались с Галкиным, а Алла Борисовна стала приятным бонусом к его визиту, — предположил шоумен.

Пчела также отметил, что в нынешнее время не стоит удивляться влиятельности блогеров, которые приобрели практически статус народных артистов. Он считает, что в настоящее время поддерживать дружбу с интернет-звёздами почётно и выгодно из-за их огромной популярности. Тем более что Галкин начал карьеру блогера и создал с Ивлеевой уже несколько удачных проектов, передаёт «Комсомольская правда».

Ранее NEWS.ru писал, что россияне возмущены показной роскошью на вечеринке Ивлеевой. Она собрала в ресторане в центре Москвы самых богатых и знаменитых и сама не ударила в грязь лицом. Праздник телеведущая закатила в маскарадном стиле. Гости щеголяли друг перед другом нарядами, сама виновница торжества оделась в развратную монашку с глубоким декольте, золотым крестом на поясе и непомерно длинными ногтями.