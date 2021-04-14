Шепелев рассказал о реакции сына от Фриске на нового ребёнка

https://static.news.ru/photo/28786b66-9d3a-11eb-988f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как старшие дети восприняли прибавление в семействе. Сын Платон от Жанны Фриске сильно переживал.

У Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой появился общий ребёнок. У телеведущего есть сын Платон от певицы Жанны Фриске, а Екатерина воспитывает дочку Ладу от предыдущего брака, сообщает «Экспресс газета».

Лада очень обрадовалась рождению младенца, а вот Платон переживал, что отец будет ему уделять меньше внимания. При этом ребёнка так «накрыло», что пришлось отменять некоторые его занятия из-за того, что он не мог сосредоточиться.

Я пообещал, что ничего не изменится и наши с ним привычные ритуалы останутся прежними, — рассказал Шепелев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев вызвал шквал негодования со стороны фанатов Жанны Фриске, подарив сыну на восьмилетие воздушный шар в форме черепа. Фото и видео со дня рождения сына ведущий опубликовал в сторис.