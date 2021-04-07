Фанаты ополчились на Шепелева за подарок-череп сыну Фриске

https://static.news.ru/photo/5c0f4742-9826-11eb-bbbc-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Шепелев вызвал шквал негодования со стороны фанатов Жанны Фриске, подарив сыну на восьмилетие воздушный шар в форме черепа. Фото и видео с дня рождения сына ведущий опубликовал в сторис.

Мальчику Шепелев посвятил трогательное обращение, дав понять, что его с ребёнком связывают более тесные узы, чем просто отца с сыном. Это покоробило поклонников, которые считают, что неплохо было бы в поздравлении упомянуть и рано ушедшую мать Платона. Фанаты не могут простить Шепелеву его давнюю вражду с родителями певицы. Досталось и злополучному черепу.

instagram.com/dmitryshepelev/

«Почему не даете родственникам поздравить внука/племянника?», «Шарики с черепом в день рождения — тупо и неуместно», «Так печально, что вы не упоминаете женщину, которая подарила вам это счастье», укоряют Шепелева в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала на своей странице в Instagram редкое архивное видео с сыном умершей звезды Платоном. Мальчику 7 апреля исполняется восемь лет.