Шаляпин рассказал, почему не переезжает в США к 40-летней миллионерше

Певец Прохор Шаляпин в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, почему не уезжает жить в Америку к своей возлюбленной — 40-летней миллионерше Татьяне, которая активно подталкивает его к переезду.
Артист отметил, что в их отношениях всё прекрасно. Так, пара планирует встретиться в США предстоящим летом.
Въезд в Америку, к счастью, разрешён. Надо предоставить «Аэрофлоту» справку, что сделана прививка от коронавируса. На границе больше ничего не спрашивают. Других справок не надо. Наконец-то мы с ней встретимся. Она хочет, чтобы я уехал жить к ней в Америку, — сообщил он.
Шаляпин уточнил, что Татьяна снимает дом в Лос-Анджелесе, который в будущем намерена купить. Однако артист не может жить за рубежом больше месяца из-за тоски по родине. По его словам, он чисто московский человек.
За границей не понимаю, чем буду заниматься. Я не могу сидеть сложа руки. Она Россию в качестве постоянного места жительства не рассматривает. Даже приехать в Москву не хочет. Хотя у нас сейчас совершенно другая столица, — поделился артист.
Певец
Ранее Шаляпин рассказал, как он неудачно прилёг на кровать на даче народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Постель проломилась, как только 37-летний артист на неё лёг, однако под ней оказалось драгоценное кольцо покойной актрисы.