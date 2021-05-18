Шаляпин рассказал, почему не переезжает в США к 40-летней миллионерше

https://static.news.ru/photo/c2f66e74-b7dc-11eb-9013-96000091f725_660.jpg Фото: shalyapin_official/instagram.com

Певец Прохор Шаляпин в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, почему не уезжает жить в Америку к своей возлюбленной — 40-летней миллионерше Татьяне, которая активно подталкивает его к переезду.

Артист отметил, что в их отношениях всё прекрасно. Так, пара планирует встретиться в США предстоящим летом.

Въезд в Америку, к счастью, разрешён. Надо предоставить «Аэрофлоту» справку, что сделана прививка от коронавируса. На границе больше ничего не спрашивают. Других справок не надо. Наконец-то мы с ней встретимся. Она хочет, чтобы я уехал жить к ней в Америку, — сообщил он.

Шаляпин уточнил, что Татьяна снимает дом в Лос-Анджелесе, который в будущем намерена купить. Однако артист не может жить за рубежом больше месяца из-за тоски по родине. По его словам, он чисто московский человек.

За границей не понимаю, чем буду заниматься. Я не могу сидеть сложа руки. Она Россию в качестве постоянного места жительства не рассматривает. Даже приехать в Москву не хочет. Хотя у нас сейчас совершенно другая столица, — поделился артист.

Певец подчеркнул , что сейчас Москва — чистый и развитый город с прекрасным транспортом. Он заявил, что такую чистоту, за которую «даже гордость берёт», видел только в Сингапуре, а в Америке «в метро помойка».

Ранее Шаляпин рассказал, как он неудачно прилёг на кровать на даче народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Постель проломилась, как только 37-летний артист на неё лёг, однако под ней оказалось драгоценное кольцо покойной актрисы.