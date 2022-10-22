«Сгинет в мире шоу-бизнеса»: продюсер Лавров предрек конец карьеры Лободе Продюсер Лавров рассказал об отсутствии концертов у Светланы Лободы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Светлана Лобода

Продюсер Сергей Лавров сообщил о начале больших проблем в карьере Светланы Лободы. У певицы почти нет концертов, но иногда ее приглашают на корпоративы, где она поет песни на русском языке, пишет ProZvezd.

В России ее больше вряд ли увидят, так как ей въезд сюда запрещен. На Западе она никому не нужна. Здесь следует вспомнить народную мудрость: «Не плюй в колодец, придется еще воды напиться». Но она про нее забыла, — резюмирует продюсер.

Лавров сообщил, что недавно артистка хотела выступить в Германии, однако, у нее ничего не получилось.

Лобода скоро сгинет в мире шоу-бизнеса. Никаких перспектив у нее не вижу: скоро про Лободу все забудут, она будет петь в ресторанах Америки, — считает Лавров.

Певица покинула Россию с началом спецоперации. Она встала на сторону Украины, однако ни россияне, ни соотечественники не хотят ее принимать — и те, и другие считают певицу предательницей.

Ранее Светлана Лобода назвала себя «артисткой № 1» в России, которую она покинула после начала спецоперации. Певица считает себя самой успешной не только в России, но и на Украине.