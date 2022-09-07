«Меня уничтожили»: Лобода назвала себя «артисткой №1» в России Лобода назвала себя самой успешной звездой на Украине и в России

Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Лобода

Светлана Лобода назвала себя «артисткой № 1» в России, которую она покинула после начала спецоперации. Певица считает себя самой успешной не только в России, но и на Украине, о чем она поведала в одном из YouTube-шоу, пишет StarHit.

Лобода заявила, что добилась в России многого и теперь поклонники спрашивают ее, почему исполнительница их бросила.

А для меня семья самое главное! Я жертвую карьерой — ну не могла выходить на сцену и улыбаться. Как можно быть страусом, прятать голову в песок? Да, потеряла очень многое, ведь я была артисткой номер один в России, — похвалилась певица.

«Артистка № 1» в Россию приезжать не собирается, по ее словам, она отказалась от всех праздничных мероприятий и вечеринок. Певица заявила, что она отменила все гастроли и «вернула деньги».

Сейчас Лобода вместе с родителями и детьми живет в Латвии. Однако, где она будет жить дальше, певица пока не знает. Ее мама и сестра находятся в постоянной депрессии и рвутся домой в Киев, рассказала артистка. Однако, пока ей удается их удерживать.

Меня уничтожили. Я как маленький ребенок, который потерялся. Мы жили в России, дочь ходила там в школу. Сейчас Ева учится в Риге, младшая там же ходит в сад. Непонятно, где дальше буду жить, но пока тут, — заключила певица.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что некоторые звезды эстрады «ошалели от собственного величия». ак он отреагировал на высказывание покинувшей Россию певицы Светланы Лободы о том, что лучшая музыка на эстрадной сцене РФ создавалась украинцами.