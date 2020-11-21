Сестра Бузовой рассказала о состоянии в момент инсульта

https://static.news.ru/photo/4a3b4d44-2cd9-11eb-8428-fa163e074e61_660.jpg Анна Бузова Фото: annabuzova/intagram.com

32-летняя модель и бизнесвумен Анна Бузова, перенёсшая инсульт, рассказала поклонникам, что ей пришлось пережить во время резкого скачка давления.

Девушка публично обратилась к своей без малого двухмиллионной аудитории в Instagram. Она поблагодарила всех за поддержку и призналась, что для неё очень важно проявленное к ней внимание в дни болезни.

Такой мощной поддержки я, если честно, не ожидала. Не передать словами, как это приятно, — написала в социальной сети сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Она добавила, что со своей стороны хочет пожелать всем крепкого здоровья. В дни тяжёлой болезни Анна особенно остро почувствовала, насколько это важно.

Девушка также рассказала о состоянии в момент инсульта.

В четверг утром у меня случился инсульт. Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро. Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге. Это очень страшное состояние, когда ты всё понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь — мычишь и ревёшь от безысходности, — вспомнила Анна.

Ранее телеведущая Ольга Бузова в своём Instagram обратилась к сестре, которая пережила инсульт. По словам знаменитости, первые дни она не могла поверить в случившееся. В настоящее время Анна находится на стадии восстановления и реабилитации. В заключение Бузова извинилась перед сестрой за то, что не смогла уберечь её от недуга.

Инсульт у Анны Бузовой произошёл неделю назад. У девушки была серьёзно нарушена речь, она потеряла чувствительность в правой руке и ноге, писал NEWS.ru.