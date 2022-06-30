Семья Шатунова продолжит судиться с Разиным за песни «Ласкового мая»

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Юрий Шатунов

Семья Юрия Шатунова продолжит судиться с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным за песни, которые исполнял певец. Эти суды переходят жене и детям, как и остальное наследство, пишет StarHit со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.

По словам директора певца, никакого дележа наследства в семье Шатунова не будет — всё отойдёт его жене Светлане и детям — 15-летнему Дэннису и 9-летней Эстелле.

Сейчас Светлана занимается оформлением документов на вступление в наследство. Вступают в него через полгода, но нужно предварительно всё подготовить и подать... Всё, что было у Юры перейдёт его жене и детям. В том числе и суды за его песни — теперь они будут судиться с Разиным, — рассказал изданию Кудряшов.

Близкие певца считают, что именно долгие суды с бывшим продюсером «Ласкового мая» сильно подорвали здоровье Шатунова. За право исполнять на концерты хиты легендарной группы артист бился в судах несколько лет. Буквально за два дня до кончины исполнителя апелляционный суд вынес решение в его пользу.

Семья певца некоторое время побудет в Москве, затем снова вернётся в Мюнхен. Супруга Шатунова должна исполнить волю артиста и развеять часть его праха над небольшим озером, где любил рыбачить певец.

Им очень тяжело. Но они выдержали этот страшный удар достойно, без срывов, — поделился Кудряшов.

Директор добавил, что накануне после похорон на Троекуровском кладбище прошли поминки, на которых были только родные и близкие Шатунова.

Сидели, вспоминали Юру, никто до сих пор не может поверить, что его больше нет, — сказал директор солиста «Ласкового мая».

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предложила назвать детский дом, в котором вырос Юрий Шатунов, в честь погибшего певца. Политик подчеркнула, что экс-солисту группы «Ласковый май» наверняка поставят памятник.