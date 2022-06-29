Депутат предложила назвать детский дом в честь Юрия Шатунова Депутат Журова предложила назвать детский дом в честь Юрия Шатунова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова предложила назвать детский дом, в котором вырос Юрий Шатунов, в честь погибшего певца. В комментарии изданию «Слово и Дело» политик подчеркнула, что экс-солисту группы «Ласковый май» наверняка поставят памятник.

Мое поколение правда очень любило Юру Шатунова, мы были его поклонниками. Когда мы были детьми, мы очень сопереживали ему, что он из детского дома. Я могу сказать, что да, ему наверняка поставят памятник. Если поклонники объединятся, возможно, это будут какие-то народные пожертвования. И детский дом, в котором он рос, скорее всего, тоже можно было бы назвать в честь Юрия Шатунова, — заявила Журова.

Она выразила сочувствие по поводу того, что Шатунов ушел из жизни в столь молодом возрасте. По ее мнению, экс-солист «Ласкового мая» стал олицетворением эпохи несмотря на то, что творчество группы нельзя назвать высоким искусством. Журова считает, что поп-музыка коллектива была очень значимой для целого поколения россиян.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня, ему было всего 48 лет. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Друзья певца сами довезли его до больницы, но помочь ему уже было нельзя, через некоторое время Шатунов скончался.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что после трагической смерти артиста необходимо реформировать медицинскую систему в России. Он опубликовал собственные предложения и подчеркнул, что делать все это нужно немедленно.