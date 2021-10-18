«Кто попало поёт»: Лоза прокомментировал выступление Греты Тунберг

Известная экоактивистка Грета Тунберг исполнила хит 1980-х годов Never Gonna Give You Up перед зрителями на концерте Climate Live в Стокгольме. Певец Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали радиостанции «Говорит Москва» выступление девушки.

Сейчас все поют, кто попало поёт. Добился популярности и запел. Я считаю, что если мы говорим о пении как о профессии, то нужно долго учиться и готовиться к выступлениям, репетировать. А просто так, когда человек добился популярности и поёт, что его обсуждать? — пояснил Лоза.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Тунберг не имеет отношения к музыке, а «сцена должна быть для людей, имеющих к ней отношение». Всё остальное, по его словам, — попытки «использовать юную дeвушку в своих целях».

То, что сегодня каждый «бобик» может стать певцом или художником, мне это не нравится, — резюмировал Пригожин.

Ранее Лоза в разговоре с NEWS.ru раскритиковал очереди россиян за новым iPhone, который только что поступил в продажу. Исполнитель признался, что не понимает этого феномена, а также того, почему люди поддаются на рекламу. Артист отметил, что у него самого есть iPhone, но «обычный, простой», и в очереди за ним он «не стоял».