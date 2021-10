«Кто попало поёт»: Лоза прокомментировал выступление Греты Тунберг

Известная экоактивистка Грета Тунберг исполнила хит 1980-х годов Never Gonna Give You Up перед зрителями на концерте Climate Live в Стокгольме. Певец Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали радиостанции «Говорит Москва» выступление девушки.