Счета режиссёра «Вратаря Галактики» заблокировали из-за неуплаты налогов

https://static.news.ru/photo/b751dc88-b6e8-11eb-9c5d-96000091f725_660.jpg Фото: gpm_kit_group/instagram.com

Банковские счета режиссёра фантастического фильма «Вратарь Галактики» — Джаника Файзиева — заблокировали из-за неуплаты налогов, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В 2018 году Фонд кино (ФК) финансировал съёмки проекта Файзиева. Первоначально спонсорская помощь осуществлялась на условии стопроцентного возврата средств, а в 2019-м — на безвозвратной основе. В результате общий бюджет картины превысил 786 млн рублей, однако в прокате она собрала чуть больше 100 млн рублей. Кроме того, российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) сделал разгромный обзор на проект.

По предварительным данным, Файзиев должен ФК 191 млн рублей, но не может вернуть данную сумму. Кроме того, по имеющейся информации, реквизиты режиссёра заблокировали за неуплату налогов в одном из банков. В апреле 2021-го Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Фонда кино к студии «Бонанза» и её основателю Джанику Файзиеву, говорится в картотеке инстанции.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала два счёта компании олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которая занимается прокатом ледовых шоу. Причина блокировки — «непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней после установленного срока». Компания Навки «Н-Айс» была создана 10 ноября 2020 года. Жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, является единственным её владельцем и генеральным директором.