Самбурская заявила, что готова прилюдно назвать Бузову «бездарностью»

https://static.news.ru/photo/5f0083de-363e-11eb-9aa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Настасья Самбурская/vk.com

Актриса Настасья Самбурская прокомментировала заявление певицы Ольги Бузовой, которая уличила её в том, что она при встречах якобы «прячет глаза».

Так, некоторое время назад Бузовой не понравился пост Самбурской, в котором актриса назвала реалити-шоу «Дом-2» днищем. В ответ на такое дерзкое заявление телеведущая представила целый список имён, которые, по её мнению, вышли из проекта достойными людьми. В частности, среди прочих фигурировала Ксения Бородина.

Вскоре Самбурская пришла на страницу Бузовой в Instagram и решила поквитаться с оппоненткой.

При встрече ты, поджав хвост, отворачивалась, и делала вид, что меня нет, — написала Самбурская в социальной сети.

Актриса также добавила, что готова встретиться с Бузовой на съёмках 9 декабря, чтобы прилюдно заявить о бездарности телеведущей. По мнению Самбурской, Бузова попросту является «богатым, но тупым фриком».

Стоит отметить, что скандал с участием Самбурской и Бузовой только начинает набирать обороты. Так, на ссору светских львиц уже отреагировал певец Филипп Киркоров. Кроме того, в поддержку Бузовой высказалась Бородина.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова решила навести порядок на вверенном ей реалити-шоу «Дом-2». Участники проекта в выяснении отношений нередко переходят эмоциональную грань, периодически пуская в ход кулаки. Теперь подобное будут пресекать специально приглашённые охранники.