Самая красивая певица России и Украины: Вере Брежневой исполнилось 40 лет

3 февраля певице Вере Брежневой, которую не раз признавали самой красивой женщиной России и Украины, исполнилось 40 лет.

Судьба родившейся в Днепродзержинске (Днепропетровская область) артистки стала олицетворением истории Золушки. Будучи поклонницей популярной женской поп-группы «ВИА Гра», Вера Галушка ходила на концерты коллектива и однажды откликнулась на предложение подняться на сцену, чтобы вместе с солистками исполнить «Попытку № 5». Продюсер, композитор Константин Меладзе заметил её и вскоре пригласил на кастинг. В результате Вера Галушка взяла хорошо знакомый всем жителям бывшего СССР псевдоним и стала частью «золотого состава» «ВИА Гры»: Грановская — Седокова — Брежнева. Спустя пять лет она ушла из группы и начала сольную карьеру, а ещё через восемь стала официальной женой Константина Меладзе, с которым счастлива до сих пор.

Никто никогда не говорил о выдающихся вокальных способностях Веры Брежневой, зато все отмечают её яркую внешность. Различные премии и мужские журналы не раз признавали Брежневу самой красивой и сексуальной женщиной года России и Украины.

Фото Веры Брежневой, которая и в 40 лет не перестаёт быть одной из наиболее привлекательных певиц шоу-бизнеса, — в галерее NEWS.ru.