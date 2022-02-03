Самая красивая певица России и Украины: Вере Брежневой исполнилось 40 лет

3 февраля певице Вере Брежневой, которую не раз признавали самой красивой женщиной России и Украины, исполнилось 40 лет.
Судьба родившейся в Днепродзержинске (Днепропетровская область) артистки стала олицетворением истории Золушки. Будучи поклонницей популярной женской поп-группы «ВИА Гра», Вера Галушка ходила на концерты коллектива и однажды откликнулась на предложение подняться на сцену, чтобы вместе с солистками исполнить «Попытку № 5». Продюсер, композитор Константин Меладзе заметил её и вскоре пригласил на кастинг. В результате Вера Галушка взяла хорошо знакомый всем жителям бывшего СССР псевдоним и стала частью «золотого состава» «ВИА Гры»: Грановская — Седокова — Брежнева. Спустя пять лет она ушла из группы и начала сольную карьеру, а ещё через восемь стала официальной женой Константина Меладзе, с которым счастлива до сих пор.
Никто никогда не говорил о выдающихся вокальных способностях Веры Брежневой, зато все отмечают её яркую внешность. Различные премии и мужские журналы не раз признавали Брежневу самой красивой и сексуальной женщиной года России и Украины.
Фото Веры Брежневой, которая и в 40 лет не перестаёт быть одной из наиболее привлекательных певиц шоу-бизнеса, — в галерее NEWS.ru.
Вера Брежнева, Надежда Грановская и Анна Седокова
vk.com/vb
Российская музыкальная премия «Золотой Граммофон», 2004 год
Olga Loskutova/Global Look Press
Вера Брежнева
vk.com/vb
Кадр из фильма «Любовь в большом городе — 2»
kinopoisk.ru
Вера Брежнева
vk.com/vb
Премия World Fashion Awards 2009 в Москве
Anna Salynskaya/Global Look Press
28 ноября 2013 года. Россия, Москва, Кремлёвский Дворец. Церемония вручения премии «Золотой Граммофон — 2013»
Dmitry Golubovich/Global Look Press
Награда «Золотой орёл — 2020»
Lev Ilyin/Global Look Press
Вера Брежнева
vk.com/vb
Вера Брежнева
vk.com/vb
Певица Вера Брежнева выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля «Жара»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости