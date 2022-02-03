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Самая красивая певица России и Украины: Вере Брежневой исполнилось 40 лет
Шоу-бизнес

Самая красивая певица России и Украины: Вере Брежневой исполнилось 40 лет

11:40, 03 февраля 2022
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
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3 февраля певице Вере Брежневой, которую не раз признавали самой красивой женщиной России и Украины, исполнилось 40 лет.

Судьба родившейся в Днепродзержинске (Днепропетровская область) артистки стала олицетворением истории Золушки. Будучи поклонницей популярной женской поп-группы «ВИА Гра», Вера Галушка ходила на концерты коллектива и однажды откликнулась на предложение подняться на сцену, чтобы вместе с солистками исполнить «Попытку № 5». Продюсер, композитор Константин Меладзе заметил её и вскоре пригласил на кастинг. В результате Вера Галушка взяла хорошо знакомый всем жителям бывшего СССР псевдоним и стала частью «золотого состава» «ВИА Гры»: Грановская — Седокова — Брежнева. Спустя пять лет она ушла из группы и начала сольную карьеру, а ещё через восемь стала официальной женой Константина Меладзе, с которым счастлива до сих пор.

Никто никогда не говорил о выдающихся вокальных способностях Веры Брежневой, зато все отмечают её яркую внешность. Различные премии и мужские журналы не раз признавали Брежневу самой красивой и сексуальной женщиной года России и Украины.

Фото Веры Брежневой, которая и в 40 лет не перестаёт быть одной из наиболее привлекательных певиц шоу-бизнеса, — в галерее NEWS.ru.

Вера Брежнева, Надежда Грановская и Анна Седокова

vk.com/vb

Российская музыкальная премия «Золотой Граммофон», 2004 год

Olga Loskutova/Global Look Press

Вера Брежнева

vk.com/vb

Кадр из фильма «Любовь в большом городе — 2»

kinopoisk.ru

Вера Брежнева

vk.com/vb

Премия World Fashion Awards 2009 в Москве

Anna Salynskaya/Global Look Press

28 ноября 2013 года. Россия, Москва, Кремлёвский Дворец. Церемония вручения премии «Золотой Граммофон — 2013»

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Награда «Золотой орёл — 2020»

Lev Ilyin/Global Look Press

Вера Брежнева

vk.com/vb

Вера Брежнева

vk.com/vb

Певица Вера Брежнева выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля «Жара»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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