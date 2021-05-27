«Обзывали очкариком»: у Веры Брежневой снова начало падать зрение

https://static.news.ru/photo/e56f33b0-bec0-11eb-89e8-96000091f725_660.jpg Вера Брежнева Фото: ververa/instagram.com

Певица Вера Брежнева рассказала о проблемах с глазами. Из-за плотного графика и усталости у неё снова начало падать зрение, пишет «Собеседник».

По словам артистки, до 21 года она носила очки, а после смогла накопить на лазерную коррекцию.

Когда ходила в очках, меня обзывали очкариком. Я обижалась. Но считала, что это прямо прикольно — носить очки. Сейчас смотрю на людей в очках, и они мне нравятся! — призналась она.

После хирургического вмешательства Брежнева не испытывала каких-либо проблем, однако в последнее время начала замечать, что зрение ухудшается.

Сейчас зрение снова немножко упало. Роды, стресс, работа... Плюс софиты очень сильно садят зрение, — поделилась певица.

Пока она надеется обойтись без повторной операции, но не исключает такого поворота событий.

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