«Обзывали очкариком»: у Веры Брежневой снова начало падать зрение

Певица Вера Брежнева рассказала о проблемах с глазами. Из-за плотного графика и усталости у неё снова начало падать зрение, пишет «Собеседник».
По словам артистки, до 21 года она носила очки, а после смогла накопить на лазерную коррекцию.
Когда ходила в очках, меня обзывали очкариком. Я обижалась. Но считала, что это прямо прикольно — носить очки. Сейчас смотрю на людей в очках, и они мне нравятся! — призналась она.
После хирургического вмешательства Брежнева не испытывала каких-либо проблем, однако в последнее время начала замечать, что зрение ухудшается.
Сейчас зрение снова немножко упало. Роды, стресс, работа... Плюс софиты очень сильно садят зрение, — поделилась певица.
Пока она надеется обойтись без повторной операции, но не исключает такого поворота событий.
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