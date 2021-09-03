Лена Миро обвинила Брежневу в том, что Меладзе больше не пишет хиты

Известный блогер Лена Миро заявила, что в отсутствии хитов у Константина Меладзе, под которые танцевали все женщины России, виновата его супруга Вера Брежнева. Певица якобы не может его вдохновлять. Об этом Миро высказалась в «Живом журнале».

Я вдруг подумала: «А ведь за последние годы Константин Меладзе не написал ни одной стоящей песни». Талантливый, вроде, человек: писал много, писал хорошо, писал успешно. И вдруг — всё: станция конечная, поезд таланта дальше не идёт, — считает блогер.

Она уверена, что жена не может быть музой талантливого человека, а Вера Брежнева якобы этого не понимает, пытаясь быть и той, и другой. Певица, по мнению Миро, держит Константина Меладзе «на цепи и сидит охраняет».

Блогер также считает, что не всем женщинам под силу пережить тот факт, что творческий человек должен быть постоянно влюблён, чтобы создавать шедевры. И речь не о жене, а о разных женщинах.

Ранее Вера Брежнева поделилась самой нелепой сплетней, которую про неё с мужем распространили СМИ, — она узнала о «разводе» с супругом. Причём, по словам артистки, ей вдруг начали писать в соцсетях фанаты: их комментарии отличались от «Как жаль, вы были такой хорошей парой» до «Вот тебе! Он нашёл моложе».