Садальский назвал Пугачеву «пережеванным пирожком» Садальский заявил, что постоянное обсуждение Пугачевой всех изрядно утомило

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Станислав Садальский

Российский актер, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский считает, что постоянное обсуждение в СМИ певицы Аллы Пугачевой порядком всех утомило. В беседе с «Народными Новостями» артист призвал прекратить говорить о покинувших Россию знаменитостях и навсегда забыть о них, а Пугачеву назвал «пережеванным пирожком».

Кроме Пугачевой есть кто-то еще? Постоянно говорим о них, просто уже не прилично. Это уже пережеванный пирожок. Все время одно и то же, — заявил Садальский.

Ранее актриса и звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская назвала в своем Telegram-канале лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицу Аллу Пугачеву «престарелыми фриками», после того как на концерте в Израиле Макаревич и Пугачева выступили на одной сцене.

После начала российской специальной военной операции на Украине Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. После признания юмориста иностранным агентом Пугачева попросила Минюст внести в реестр и ее имя. В сентябре 2022-го и в мае 2023 года Пугачева временно возвращалась в Москву.