«С лёгким паром!»: Пугачёва показала идеальную кожу после бани

https://static.news.ru/photo/4b13bdea-30b8-11eb-8ab5-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

71-летняя примадонна российского шоу-бизнеса поделилась с поклонниками фотографией, которую сделала в бане. На снимке Алла Пугачёва предстала без макияжа и в панамке. Подписчики тут же отметили, что на лице звезды нет ни единой морщинки.

Всем, у кого сегодня банный день, с лёгким паром!, — подписала Пугачёва пост в Instagram.

Фолловеры певицы отметили натуральную красоту и то, что маленькая Лиза, младшая дочь Аллы Борисовны и юмориста Максима Галкина, очень похожа на маму. Некоторые, однако, упрекнули Примадонну за то, что она использовала слишком много фильтров. Несмотря на это, кадр меньше чем за час получил 40 тысяч лайков.

Некоторые фанаты певицы отмечают, что на внешний вид Пугачёвой благотворно влияет её супруг, а также их совместные дети Лиза и Гарри.

В середине ноября Пугачёва также восхитила фанатов опубликованным фото. На этот раз в её компании оказались дочь Кристина Орбакайте и певица Валерия. Снимок особенно примечателен тем, что все три — блондинки, писал NEWS.ru.