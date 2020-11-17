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«Трио»: Пугачёва, Орбакайте и Валерия восхитили фанатов совместным фото

08:28, 18 ноября 2020 505
Валерия, Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте Валерия, Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте Фото: kristinaorbakaitepage/instagam.com

Алла Пугачёва, её дочь Кристина Орбакайте и Валерия порадовали поклонников совместным фото. Три блондинки в ярких нарядах улыбаются в кадре.

Снимок особенно примечателен тем, что все три — блондинки, и от этого кадр становится ещё красивее. Поклонники сразу оценили фото, с которого так и лучится хорошее настроение. Они назвали артисток «красавицами и королевами», оценили роскошный кадр.

«Три шикарные королевы, красавицы», «Великолепное трио», «Какие все необыкновенно лучезарные», «Вот это настоящая тройная красота, обожаю этих девчонок», написали в комментариях поклонники.

Кристина Орбакайте после непродолжительного пребывания на родине отправилась сейчас в США, где она живёт вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой. В России она появляется только на гастролях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва написала стихи для супруга Максима Галкина. Примадонна посвятила их предстоящей зиме, которая обещает быть холодной.

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