Россиянка стала дважды чемпионом мира по брейк-дансу

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Студентка из Краснодара Наталья Килячихина второй год подряд выиграла мировой финал Redbull BC One по брейк-дансу среди девушек. Соревнования проходили в австрийском городе Зальцбург.

Сценический псевдоним россиянки — b-girl Kastet. В 2019 году она стала первой из России танцовщицей брейк-данса, победившей в мировом финале Redbull BC One. Теперь она стала первой, кому удалось защитить титул чемпиона мира по брейк-дансу, выиграв соревнования второй год подряд.

Девушка живёт в Краснодаре, учится на последнем курсе художественно-графическом факультете Кубанского государственного университета. Брейк-дансом занимается десять лет. В родном городе у неё есть своя брейк-команда — «3.16 сrew», где она занимается вместе со своим мужем и другом.

Фрагмент выступления на чемпионате мира девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

В чемпионате мира по брейку приняли участие 16 танцоров — 8 молодых людей и 8 девушек — из 16 стран, в ом числе из Нидерландов, Японии и Бельгии. Соревнования проходили без зрителей. Чтобы танцоры могли видеть свои команды поддержки, организаторы установили в зале большие экраны. Среди b-boys второе место занял россиянин Иван Ососков, пишет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее российский комик и шоумен Александр Ревва, выступающий под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, и Дмитрий Красилов, снимавшийся в клипе группы Little Big, сошлись в танцевальном соревновании. Для баттла, который Ревва назвал «Дэнс-кофе-брейк с Пухляшом», артисты выбрали песню Rockit Херби Хэнкока и смешали несколько танцевальных направлений.