«Россия для вас прилавок»: Шахназаров резко высказался в адрес Макаревича Михаил Шахназаров сравнил Макаревича с продавшим родину лавочником

Андрей Макаревич / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров резко высказался в адрес Макаревича после очередных реплик музыканта в адрес России. В своём шоу «Шах и мат» Шахназаров записал обращение к певцу.

Поводом стали слова Макаревича в поддержку Максима Леонидова, который тоже решил уехать из России в Израиль, и написал, что их места начали занимать другие артисты. Шахназарова задела эта фраза, он посчитал, что Макаревич продал родину за бесценок. И это при том, что лидер «Машины времени» долгое время зарабатывал деньги именно в России, говорил о любви к стране и патриотизме.

Андрей Вадимович, места можно занять за прилавком. Россия же для вас прилавок! А по поводу того, что артисты разъехались... Ну, не все. У нас осталось много профессионалов. Теперь они будут, молодых-то вы не пускали. У вас же своя тусовочка, которая оборону заняла и всё — никого другого, — с иронией высказался журналист.

Прошёлся Шахназаров и по высокомерному отношению музыканта к россиянам, посоветовав ему больше не возвращаться.

Всё будет — главное, чтобы вы не возвращались. И вот это ваше самомнение, мол, вы артист, а все остальные ... Словом, надеюсь, больше не вернётесь, — сказал автор канала.

Ранее в сети появилось фото Макаревича в компании Пугачёвой и Бориса Гребенщикова. Все трое запечатлелись в ресторане, где хорошо проводили время. Муж Пугачёвой Максим Галкин в подписи к фото назвал артистов «тремя звёздами».