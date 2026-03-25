Рэпер Pharaoh не согласился со штрафом за пропаганду наркотиков

Рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) подал в суд возражение из-за решения об административном штрафе за пропаганду наркотиков в треках в размере 80 тыс. рублей, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что артист не признал свою вину.

ИП Голубин <…> представил письменные возражения, согласно которым вину в совершении правонарушения он не признает, — уточняется в судебных документах.

Ранее сообщалось, что основанием для проверки творчества артиста послужило обращение представителей Лиги безопасного интернета. Сам Pharaoh на заседание не явился из-за гастролей.

