25 марта 2026 в 12:53

Рэпер Pharaoh не согласился со штрафом за пропаганду наркотиков

Рэпер Pharaoh оспорил штраф в 80 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Pharaoh (Глеб Голубин) Pharaoh (Глеб Голубин) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) подал в суд возражение из-за решения об административном штрафе за пропаганду наркотиков в треках в размере 80 тыс. рублей, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что артист не признал свою вину.

ИП Голубин <…> представил письменные возражения, согласно которым вину в совершении правонарушения он не признает, — уточняется в судебных документах.

Ранее сообщалось, что основанием для проверки творчества артиста послужило обращение представителей Лиги безопасного интернета. Сам Pharaoh на заседание не явился из-за гастролей.

До этого появилась информация, что три альбома группы «Агата Кристи» удалили с российских стримингов из-за пропаганды наркотиков. Однако, по словам основателя группы Вадима Самойлова, это временная мера.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева раскритиковала предложение приравнять детскую песню «Сигма-бой» к пропаганде нацизма, назвав это попыткой навязать политический ярлык. Парламентарий напомнила, что нацизм — это преступная идеология с миллионами жертв, и разбрасываться такими сравнениями из-за поп-песни двух девочек 11 и 12 лет — значит обесценивать историческую память.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
