Американский музыкант Дуэйн Картер-мл., известный как рэпер Lil Wayne, перепел песню Ленни Кравица, переодевшись в робота.

Lil Wayne принял участие в шоу The Masked Singer («Певец в маске»), в котором известные люди участвуют в песенном конкурсе, и победитель раскрывает свою личность.

Музыкант спел композицию Are You Gonna Go My Way и снял маску перед зрителями и жюри, в которое входят такие артисты как Робин Тик, Дженни Маккарти, Кен Джонг, Николь Шерзингер и Джейми Фокс.

31 января Lil Wayne выпустил свой новый альбом, получивший название Funeral, ставший 13-м полноформатным релизом исполнителя.

