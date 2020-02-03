Американский музыкант Дуэйн Картер-мл., известный как рэпер Lil Wayne, перепел песню Ленни Кравица, переодевшись в робота.
Lil Wayne принял участие в шоу The Masked Singer («Певец в маске»), в котором известные люди участвуют в песенном конкурсе, и победитель раскрывает свою личность.
Музыкант спел композицию Are You Gonna Go My Way и снял маску перед зрителями и жюри, в которое входят такие артисты как Робин Тик, Дженни Маккарти, Кен Джонг, Николь Шерзингер и Джейми Фокс.
— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi)
#TheMaskedSinger #RobotMask @MaskedSingerFOX pic.twitter.com/VdqvYQC2sh February 3, 2020
31 января Lil Wayne выпустил свой новый альбом, получивший название Funeral, ставший 13-м полноформатным релизом исполнителя.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, удостоился своей звезды на «Аллее славы» в Голливуде.
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