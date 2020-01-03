https://static.news.ru/photo/b4f48b38-2ed2-11ea-bd95-fa163e074e61_660.jpg Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко уехала на Бали на новогодние праздники отдельно от своего супруга Влада Топалова, который был вынужден остаться в Москве из-за работы.

На курорте звезда вместе с другом семьи осваивает катание на борде и развлекается.

Разбила нос своего борда о коралловый риф, ушибла плечо и чудом спасла голову от финнов. Спасибо моему тренеру за терпение, — написала Тодоренко в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, Тодоренко стала обладательницей звания «Женщина года» по версии журнала Glamour. Наряду с популярной телеведущей в номинации участвовали певица Светлана Лобода, актрисы Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Елизавета Боярская, Кристина Асмус и другие знаменитости.