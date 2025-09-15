Раскрыто, сколько зарабатывают участники подтанцовки звезд

Артисты подтанцовки в России зарабатывают 15–20 тысяч рублей за выступление, рассказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. По его словам, максимальный заработок бэк-танцоров в месяц составляет 150–200 тысяч рублей.

Зарплата у танцоров маленькая. Раньше они получали 10–15 тысяч за выступление, сейчас — 15–20 тысяч рублей. У артиста может быть пять выступлений, а может быть десять, соответственно, и зарплата у танцоров варьируется. Но, думаю, может быть, 150–200 тысяч рублей в месяц — это в лучшем случае, — рассказал Лавров.

Продюсер подчеркнул, что работа в подтанцовке звезд — это адский труд. По его словам, самое большое испытание — это гастроли.

Это бессонные ночи, поезда, самолеты. Ты должен девять часов лететь во Владивосток, часа четыре поспать после тяжелого перелета и выйти на сцену показать мастерство, — отметил продюсер.

Ранее танцор Татьяны Булановой Максим Алалыкин рассказал во время ее интервью журналистке Ксении Собчак, что завирусившийся в Сети танец для хита «Один день» придумал хореограф Дмитрий Берегуля. По его словам, подтанцовке певицы нравятся несложные движения, так как их можно исполнять вместе со зрителями.