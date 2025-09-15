Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 15:29

Раскрыто, сколько зарабатывают участники подтанцовки звезд

Продюсер Лавров: бэк-танцоры зарабатывают 15–20 тысяч рублей за выступление

Концерт певицы Татьяны Булановой в парке «Яуза» на территории ПКиО «Бабушкинский» в Москве Концерт певицы Татьяны Булановой в парке «Яуза» на территории ПКиО «Бабушкинский» в Москве Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Артисты подтанцовки в России зарабатывают 15–20 тысяч рублей за выступление, рассказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. По его словам, максимальный заработок бэк-танцоров в месяц составляет 150–200 тысяч рублей.

Зарплата у танцоров маленькая. Раньше они получали 10–15 тысяч за выступление, сейчас — 15–20 тысяч рублей. У артиста может быть пять выступлений, а может быть десять, соответственно, и зарплата у танцоров варьируется. Но, думаю, может быть, 150–200 тысяч рублей в месяц — это в лучшем случае, — рассказал Лавров.

Продюсер подчеркнул, что работа в подтанцовке звезд — это адский труд. По его словам, самое большое испытание — это гастроли.

Это бессонные ночи, поезда, самолеты. Ты должен девять часов лететь во Владивосток, часа четыре поспать после тяжелого перелета и выйти на сцену показать мастерство, — отметил продюсер.

Ранее танцор Татьяны Булановой Максим Алалыкин рассказал во время ее интервью журналистке Ксении Собчак, что завирусившийся в Сети танец для хита «Один день» придумал хореограф Дмитрий Берегуля. По его словам, подтанцовке певицы нравятся несложные движения, так как их можно исполнять вместе со зрителями.

танцоры
заработки
продюсеры
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.