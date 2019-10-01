https://static.news.ru/photo/ff230cda-e403-11e9-b4da-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

После того, как певец Сергей Лазарев в передаче «Секрет на миллион» рассказал о рождении дочери, сразу появились предположения о том, кто может быть матерью его детей.

Издания предполагают, что донором биоматериала для его детей стала давняя подруга артиста 32-летняя Анна Белодедова. Именно на неё, по мнению поклонников, очень похож сын Лазарева — Никита. Отмечается, что легенда с суррогатными мамами создана лишь для поддержания интереса к знаменитости, а на самом деле он вот уже пять лет состоит с ней в серьёзных отношениях.

Как пишет Starhit , прошлым летом при покупке дома в агентстве недвижимости Лазарев представил её как свою супругу. Кроме того, якобы фото Белодедовой с Никитой многие видели в качестве заставки на телефоне артиста.

Ранее News.ru писал, что Лазарев несколько лет не общался с Владом Топаловым из-за распространения им «чепухи».