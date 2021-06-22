РАН: одежду для Пересильд и Шипенко для полёта на МКС ещё не сшили

Одежду для артистки Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которым в октябре предстоит полететь на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок картины «Вызов», выбрали, но ещё не сшили, рассказала РИА Новости главный руководитель проекта Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Крютченко.

Одежда ими (Пересильд и Шипенко. — NEWS.ru) выбрана, но ещё пока не изготавливается, потому что мы не имеем окончательного конкретного решения. Нет официального заказа от Ракетно-космической корпорации «Энергия», — отметила Крютченко.

Она добавила, что сначала Роскосмос согласует стоимость и объёмы заказа, а затем пришлёт их в «Энергию», а та — в ИМБП (Институт медико-биологических проблем).

Старт на МКС для актрисы и режиссёра фильма «Вызов» запланирован на 5 октября, возвращение с орбиты назначено на 17 октября. В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в картине со съёмками на орбите под рабочим названием «Вызов». В марте 2021-го отобрали 20 финалисток, одну из них отправят на МКС в октябре. Выбрали четырёх женщин от 27 до 36 лет: артисток Софью Аржаковскую, Алёну Мордовину и Юлию Пересильд, а также пилота Галину Каирову.

Пересильд и Шипенко недавно провели первую тренировку внутри тренажёра корабля «Союз МС». Занятия прошли в Центре подготовки космонавтов. Занятия продолжались 8,5 часа, включая 4,5 часа практики.

Ранее сообщалось, что еду для российской артистки Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, участвующих в съёмках фильма «Вызов» на борту Международной космической станции (МКС), доставят вместе с ними на пилотируемом корабле «Союз МС-19».