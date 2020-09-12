Пугачёва восхитилась Юлией Высоцкой в сарафане и кроссовках

https://static.news.ru/photo/7e12542a-f640-11ea-a99d-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва по достоинству оценила снимок, который опубликовала у себя Юлия Высоцкая. Актриса снялась на балконе в гостиничном номере в Италии в белоснежном хлопковом сарафане в стиле бэби-долл.

Дополнили образ белые кроссовки на ногах у 47-летней актрисы. Образ получился настолько ярким и свежим, что на него обратила внимание даже Примадонна. И это при том, что Алла Борисовна крайне редко пользуется соцсетями и не следит за обновлениями в Instagram.

Хороша! Поздравляем, — сделала комплимент певица жене режиссёра Андрея Кончаловского.

В Италии Высоцкая находится вместе с мужем, которого наградили на Венецианском фестивале за фильм «Дорогие товарищи». По словам Кончаловского, он просто не ожидал, что его лента получит какую-либо награду из-за своей специфичности. Но фильм имел огромный успех у зарубежного зрителя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва и Максим Галкин сняли забавное видео для поклонников. Этим на фоне сплетен о грядущем разводе пары они дали понять, что у них в семейной жизни всё хорошо.