Пугачёва пришла в восторг от клипа своего внука

https://static.news.ru/photo/1769120e-6951-11e9-b248-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Внук Аллы Пугачёвой, солист рок-коллектива Multiverse Никита Пресняков, в условиях самоизоляции записал видеоклип в паре с Женей Мильковским (группа «Нервы») на песню «Тень». Внука поддержала знаменитая бабушка, выставив клип на личной странице в соцсети.

Зацепило, — прокомментировала Пугачёва клип в Instagram.

Никита ранее пояснил, что в съёмках клипа ему помогала жена, а монтаж делал он сам.

Как писал NEWS.ru, юморист и телеведущий Максим Галкин заявил, что он и певица Алла Пугачёва даже не обсуждали заключение брачного договора накануне свадьбы в 2011 году. Галкин отметил, что свадьбе предшествовали 10 лет совместной жизни, поэтому отношения уже прошли проверку временем. Тем более, отметил юморист, и он, и Пугачёва много зарабатывали, поэтому не обсуждали разделение финансов.