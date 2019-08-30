Экс-супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова обручилась с греческим миллиардером. 34-летний наследник известной династии олигархов Ставрос Ниархос подарил ей дорогостоящее помолвочное кольцо, которое показала подписчикам в Instagram подруга Дарьи актриса Сара Фостер.

Влюблённые не демонстрировали свой роман на широкой публике. Лишь спустя два года отношений они появились вместе, подтвердив серьёзность своих намерений. Свадьба должна состояться в этом году. Пока они обсуждают детали,...