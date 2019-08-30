Певица Алла Пугачёва удивила и восхитила поклонников своим цветущим видом. Фото разместил в Instagram супруг Примадонны Максим Галкин.
Юморист устроил жене романтическое свидание, на которое певица отправилась в чёрном вечернем полупрозрачном платье.
Идём поздравлять друга с днем рождения. Пойдем — гульнём, — подписал фото Галкин.
Поклонники отметили и стройные худые ноги, и стильную одежду звезды эстрады. Разменявшая восьмой десяток лет Пугачёва вызвала восхищённые отзывы подписчиков.
«Красивая, молодая», «Шикарная», — вот самые популярные эпитеты, относящиеся к внешности артистки.
Ранее News.ru сообщал, что в Cети появилась серия архивных фотографий звезды отечественной эстрады Аллы Пугачёвой для модного журнала Vogue. На них Алла Борисовна предстаёт в новом неожиданном образе, который, по признанию поклонников певицы, сделал её совершенно неузнаваемой.